GENÇ KIZLARIN BAYILDIĞI OYUNCAK AYIYA UYUŞTURUCU SAKLADILAR
İstanbul'dan kargoyla Trabzona gönderilen oyuncak ayıcığın içinden 990 tane uyuşturucu hap çıktı. Oyuncak ayı, narkotik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
İstanbul'dan Trabzon'un Akçaabat ilçesine kargo ile gönderilen oyuncak ayının içinden 990 tane uyuşturucu ekstasy hap çıktı.
POLİS İHBAR ÜZERİNE UYUŞTURUCU SATICISINI YAKALADI
Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Akçaabat'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde ilçedeki bir kargo şubesine operasyon düzenleyerek, İ.B. tarafından gönderilen pakette arama yaptı. Kargo paketinden çıkan oyuncak ayının içerisinde 990 tane ektasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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