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Genç kızların sevgilisiydi! Son halini gören gözlerine inanamadı

GENÇ KIZLARIN SEVGİLİSİYDİ! SON HALİNİ GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Başrolü üstlendiği 'John Wİck'in üçüncü filmi için imaj değiştiren Kanadalı aktör Keanu Reeves'ın son halini gören gözlerine inanamıyor.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Genç Kızların Sevgilisiydi! Son Halini Gören Gözlerine İnanamadı(7/10)3

Kanadalı aktör Keanu Reeves, önceki gün New York'ta bir binanın önünde otururken görüntülendi. Ünlü oyuncunun bakımsız hali ile görenleri şaşkına uğrattı.

FİLM İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

53 yaşındaki oyuncunun yeni imajının, başrolü üstlendiği 'John Wİck'in üçüncü filmi için olduğu ortaya çıktı.

HAYAT HİKAYESİ HÜZÜNLENDİRİYOR

Matrix filmiyle dünyaya ismini duyuran ünlü oyuncunun yaşadıkları ise duyanları hüzünlendiriyor. Kendi sözleriyle 'Malikanesi olmayan nadir Hollywood yıldızlarından biri' olan Reeves hayat hikayesini şöyle anlattı: "Birçok insan beni bilir ama hikayemi bilmez. 3 yaşımdayken babamın bizi terk edişini gördüm. 4 tane farklı okula kaydoldum ve disleksiyle mücadele ettim ki bu benim eğitim hayatımı daha da zorlaştırıyordu. Sonunda okulu diploma alamadan bıraktım.

"KAZANDIĞIM PARANIN YÜZDE 70'İNİ..."

23 yaşımdayken en yakın arkadaşım River Phoenix yüksek dozda uyuşturucudan öldü. 1998'de Jennifer Syme ile tanıştım. Anında aşık olduk ve 1999'da Jennifer kızımıza hamile kaldı. Çok üzücü bir şekilde 8 ay sonra çocuğumuz ölü doğdu. Onun ölümüyle harap olduk ve bu bizim ilişkimizi sona erdirdi. 18 ay sonra Jennifer bir araba kazasında öldü. O zamandan sonra ciddi ilişkilerden ve çocuk sahibi olmaktan uzak durdum. En küçük kız kardeşim lösemi oldu. Şimdi o tedavi oldu ve ben Matrix filmlerinden kazandığım paranın %70'ini lösemiyi tedavi etmek için hastanelere bağış yaptım.

"METROYA BİNİYORUM VE BUNU SEVİYORUM"

Ben malikanesi olmayan nadir Hollywood yıldızlarından biriyim. Korumalarım yok ve süslü püslü moda giysiler giymem. 100 milyon dolar değerim olsa bile hala metroya biniyorum ve bunu seviyorum. Sonuçta sanıyorum hepimiz aynı fikirdeyiz ki bir trajedinin içinde bile bir yıldız yetişebiliyor. Hayatınızda ne olup bittiğinin bir önemi yok, hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Hayat yaşamaya değer."

İşte ünlü oyuncunun şaşkına uğratan görüntüsü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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