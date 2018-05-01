ABD'de öğretmenlik yapan 22 yaşındaki kadının liseye giden öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin öğretmenin evinde beş defa ilişkiye girdiği ortaya çıktı, genç öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

ABD'nin Connecticut eyaletinde görev yapan 22 yaşındaki öğretmen Tayler Boncal'ın, ismi açıklanmayan 18 yaşındaki öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin beş defa cinsel ilişkiye girdiği açıklandı.

AİLE İLİŞKİYİ DESTEKLİYOR

25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin bu süre zarfında öğrencisine oldukça ateşli mesajlar attığı öğrenildi. 18 Ocak'ta sorguya çekilen kadın suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesi ilişkiyi desteklediği için öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.

5 DEFA BİRLİKTE OLDULAR

Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu. İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.

OKULDAN ATILDI

Okul Müdürü Julio Duarte, iddiaları bildiren ebeveynlere bir mektup göndermeden önce Boncal'ı görevden attı. Duarte, "Umarım bu bir kişinin suistimalinin, her gün öğrencilerimize olan bağlılıklarını sergileyen personelimiz üzerinde gölge oluşturmasına izin vermezsiniz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada