GENÇ ÖĞRETMEN, SINIFTA UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPARKEN YAKALANDI
ABD'de İngilizce öğretmeni kadın, boş bir sınıfta uyuşturucu kullanırken bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kameraya alındı.
ABD'nin Indiana kentinde bir öğretmen, sınıfta uyuşturucu partisi yaparken yaklalandı. Samantha Cox isimli kadın, polis tarafından kelepçelenerek okuldan çıkartıldı.
ÖĞRENCİ YAKALADI
Lake Central Lisesi'nde çalışan 24 yaşındaki kadının boş bir sınıfta garip davrandığını fark eden bir öğrenci yönetime haber verdi.
CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öğretmeni gören öğrenci yönetime girmeden önce kapı aralığından kadını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Videoda kadın, bir sınıfın köşesinde kendisine kokain hazırlarken görülüyor.
EROİN VE KOKAİN KARIŞIMI
Öğrencinin kaydettiği video okuldaki öğrenciler arasında hızla yayıldı. Kadının diz üstü bilgisayarının üzerinde de beyaz toz görülünce polise haber verildi. Polis tozun eroin ve kokain karışımı olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Öğretmenin kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. İngilizce öğretmeni kadın hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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