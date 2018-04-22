GENÇ ŞARKICI ALEYNA TİLKİ ÜSTÜN ZEKALI ÇIKTI
Son zamanların gözde şarkıcılarından Aleyna Tilki, yaptığı açıklamada zeka seviyesinin 140 olduğunu söyledi.
18 yaşına giren Aleyna Tilki, 4 yaşında ailesinin zeka seviyesini ölçtürdüğünü ve sonuçlarda üstün zekalı çıktığını açıkladı.
ZEKA SEVİYEM 140
Genç şarkıcı yaptığı açıklamada, "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürdü ve üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi.
PSİKOLOJİ OKUYACAK
Üniversitede hangi bölümü okumak istediği sorulan Tilki, "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.
KAZANDIĞI PARALARI KENDİ HESABINA DEVRETTİ
Aleyna Tilki, reşit olduktan sonra 2016 yılından itibaren kazanıp biriktirdiği paraları annesinin hesabından kendi hesabına transfer etti.
Kaynak: haberinburada
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