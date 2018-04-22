Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız
Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım
Son Dakika!Hükümet'ten İyi Parti - Chp İşbirliğine İlk Yorum: Siyasi Ahlaksızlık!
Atiker Konyaspor'dan Kritik 3 Puan
Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
Tractor Sazi, Ertuğrul Sağlam İle Yollarını Ayırıyor
Filistinli Engelli Kardeşler Hayallerine Türkiye'de Kavuşacak
Pavlopulos'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü: Açıklamalarını Memnuniyetle Karşılıyoruz
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıklayacağı Tarih Belli Oldu!
Taraftarlar Seyircisiz Maça Akın Etti
İşbirliği Sonrası Akşener'den Kılıçdaroğlu'na Övgü Dolu Sözler!
Son Dakika! Ysk Seçime Katılabilecek 10 Siyasi Partinin Listesini Yayınladı!
Samsunsporlu Futbolcular Hakem Odasına Girmeye Çalıştı
Genç Şarkıcı Aleyna Tilki Üstün Zekalı Çıktı
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk Kararını Verdi
Arkadaşına Olan Borcunu Ödememek İçin Kendini Vurdurttu!
'abdullah Gül Aday Olursa Destekler Misiniz' Sorusuna Hdp'den Yanıt
15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Katılmasına Ak Parti'den İlk Tepki!
Ahmet Ağaoğlu İlk Transferini Yaptı! Ön Protokol İmzalandı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki Üstün Zekalı Çıktı

GENÇ ŞARKICI ALEYNA TİLKİ ÜSTÜN ZEKALI ÇIKTI

Son zamanların gözde şarkıcılarından Aleyna Tilki, yaptığı açıklamada zeka seviyesinin 140 olduğunu söyledi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Genç Şarkıcı Aleyna Tilki Üstün Zekalı Çıktı(7/10)3

18 yaşına giren Aleyna Tilki, 4 yaşında ailesinin zeka seviyesini ölçtürdüğünü ve sonuçlarda üstün zekalı çıktığını açıkladı.

ZEKA SEVİYEM 140

Genç şarkıcı yaptığı açıklamada, "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürdü ve üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi.

PSİKOLOJİ OKUYACAK

Üniversitede hangi bölümü okumak istediği sorulan Tilki, "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

KAZANDIĞI PARALARI KENDİ HESABINA DEVRETTİ

Aleyna Tilki, reşit olduktan sonra 2016 yılından itibaren kazanıp biriktirdiği paraları annesinin hesabından kendi hesabına transfer etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genç  Şarkıcı  Aleyna  Tilki  Üstün  Zekalı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER