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Genç sporcu Aslan Demir'den büyük başarı!

GENÇ SPORCU ASLAN DEMİR'DEN BÜYÜK BAŞARI!

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporculardan Arslan Demir, gümüş madalya kazandı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Genç Sporcu Aslan Demir'den Büyük Başarı!(10/10)6

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'un Hammamet kentindeki şampiyonanın 3. gün müsabakaları tamamlandı.

Milli sporcu Arslan Demir, erkekler 59 kiloda gümüş madalya aldı. İlk iki gün sonunda 2 gümüş madalyası bulunan Türkiye'nin madalya sayısı 3'e çıktı.

Erkekler 63 kiloda Nesim Küskü, kadınlar 52 kiloda Zeynep Şeyma Turhan ve kadınlar 55 kiloda Emine Nur Palaz, madalyaya ulaşamadı.

SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, ASLAN DEMİR'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya kazanan Arslan Demir'i kutladı.

Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya arenasında daima söz sahibi olan milli tekvandocularımızdan Arslan Demir kardeşim, Tunus'ta sergilediği üst düzey performans neticesinde gümüş madalya kazanmıştır. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu mücadele ile geleceğe dönük büyük ümit vadeden milli sporcumuz Arslan Demir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bu madalyada emeği geçen teknik heyeti ve sporcumuzun ailesini de kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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