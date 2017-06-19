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genç yaşta stres delirtiyor

GENÇ YAŞTA STRES DELİRTİYOR

Çocukken stres yaşayanların ileride yeniden stresle yüz yüze geldiklerindeki ruh halinin DNA'larında kalıcı olduğu, bunun da akıl hastalıklarına kadar ileri rahatsızlıklar doğurabileceği belirlendi

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:04
Puan Ver : Genç Yaşta Stres Delirtiyor(6/10)4


Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre, çocukken stres yaşayanların ileride yeniden stresle yüz yüze geldiklerindeki ruh halinin DNA'larında kalıcı olduğu, bunun da akıl hastalıklarına kadar ileri rahatsızlıklar doğurabileceği belirlendi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Genç  Yaşta  Stres  Delirtiyor    haber

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