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Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon Tl'lik Burs Kaptı
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GENÇ ZEYNEP, NEDEN SİZİ SEÇMELİYİZ SORUSUNU YANITLADI, YALE'DEN 1 MİLYON TL'LİK BURS KAPTI


Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon TL'lik Burs Kaptı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon Tl'lik Burs Kaptı(6/10)2

Galatasaray Lisesi'nden bu yıl birincilikle mezun olan Zeynep Karacan, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Yale'den 4 yıl için 260 bin dolarlık yani yaklaşık 1 milyon TL'lik burs kazandı.

2012 Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) Türkiye birincisi de olan Karacan, aldığı bursla ABD'de lisans eğitimini hiçbir ücret ödemeden tamamlayacak. Sivil toplum örgütleri için kaynak toplayan Sultani Piano Quartet'in de kurucuları arasında yer alan Karacan, sanatın yanı sıra bilim alanlarında da dikkat çekici çalışmalara imza atıyor. Bilgisayar ve akıllı telefonları güneş enerjisiyle şarj eden bir cihaz geliştiren başarılı öğrenci, lise düzeyinde verilen 'Nobel'e İlk Adım Ödülü'nde (First Step to Nobel Prize in Physics) birincilik kazandı. Karacan şimdi Yale Üniversitesi için hazırlanıyor. 2017-2018'de Yale Üniversitesi'nde barınma ve ulaşım da dahil olmak üzere yıllık 65 bin dolarlık burs kazanan Karacan, mühendislik eğitimi alacak.

SORU: NEDEN SENİ SEÇMELİYİZ!

Hayaliyse kendi sanal gerçeklik laboratuvarını kurarak, bu alanda çığır açan çalışmalara imza atmak. Karacan, şunları söyledi: "Bana mülakatta 'Neden onca öğrenci arasından seni seçmeliyiz?' diye sordular. Gerçekten zorlayıcı bir soruydu. İlk etapta tatmin edici bir cevap vermek kolay olmadı. Ben de bu soruya hedeflerim ve karakterimle, Yale'in eğitim anlayışının birbirine ne kadar uyumlu olduğunu anlattığını düşündüğüm bir cevap verdim. Sorular sadece sizin eğitim alacağınız alandan değil, birçok daldan geliyor. Politika, sanat gibi alanlarda beklenmedik sorularla karşılaşabiliyorsunuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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