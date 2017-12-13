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Gençler kupada turladı

GENÇLER KUPADA TURLADI

Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği, Kars 36 Spor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Gençler Kupada Turladı(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği, Kars 36 Spor'u konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Ankara temsilcisi rövanş maçından da 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Gençlerbirliği'nin gollerini 53. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 62. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 90. dakikada Buluk Akbaş'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençler  Kupada  Turladı    haber

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