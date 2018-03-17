GENÇLERBİRLİĞİ 1 PUANI 90'DA KURTARDI
Spor Toto Süper Ligde Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Teleset Mobilya Akıhisarspor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Gençlerbirliği son dakikalarda Akhisarspor karşısında golü buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşılaşmadaki golünü 43. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü ise 90. dakikada Petar Skuletic attı.
GENÇLERBİRLİĞİ PUANINI 27 YAPTI
Bu sonucun ardından Teleset Mobilya Akhisarspor'un puanı 34 olurken, Gençlerbirliği puanını 27 yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Akhisarspor ise 27. haftada sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türk Dizilerine Savaş Açtı, Dolarları Hollywood'a Akıtacak
- İlk İş Gününde Metrobüs Durağında Öldürülmüştü! Katilleri Yakalandı
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Halkını Uyardı! Böyle Gidersek Yok Olacağız
- Dünyanın İkinci Büyük Ahşap Yapısı! Rum Yetimhanesi Her An Çökebilir
- Kopan Parmak Hastanede Kayboldu! Başhekim ''ufak Bir Hata'' Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
- Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Merkel'in 4. Dönemi Resmen Başladı
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar