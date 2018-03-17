Türk Dizilerine Savaş Açtı, Dolarları Hollywood'a Akıtacak
Toki, Pkk'nın Yıktığı Yüksekova'yı Yeniden İnşa Etti
Bursaspor Zorlu Mücadelede Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
İlk İş Gününde Metrobüs Durağında Öldürülmüştü! Katilleri Yakalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Halkını Uyardı! Böyle Gidersek Yok Olacağız
Dünyanın İkinci Büyük Ahşap Yapısı! Rum Yetimhanesi Her An Çökebilir
Ümit Özat Maç Sonu İsyan Etti: Herkes Derbinin Derdinde
Arda, Yeni Aşk Yuvasına Servet Ödeyecek
Kopan Parmak Hastanede Kayboldu! Başhekim ''ufak Bir Hata'' Dedi
Gençlerbirliği 1 Puanı 90'da Kurtardı
Binlerce Yıllık Mağara, Defineciler Tarafından Tahrip Edildi
Gözler Afrin'deyken Komandolar Yurt İçinde 27 Pkk'lıyı Öldürdü
Nevşin Mengü'nün Avukat Kardeşi Gözaltına Alındı
Çiftlik Bank Soruşturmasında 4 Gözaltı
1 Saat Rötar Yapan Uçak İçin Dava Açtı, Tazminatı Kazandı
Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu
Ölüme Gittiği Sevgilisini 'iş Arkadaşım' Diye Karısıyla Tanıştırmış

Gençlerbirliği 1 puanı 90'da kurtardı

GENÇLERBİRLİĞİ 1 PUANI 90'DA KURTARDI

Spor Toto Süper Ligde Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Teleset Mobilya Akıhisarspor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 17 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Gençlerbirliği 1 Puanı 90'da Kurtardı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Gençlerbirliği son dakikalarda Akhisarspor karşısında golü buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşılaşmadaki golünü 43. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü ise 90. dakikada Petar Skuletic attı.

GENÇLERBİRLİĞİ PUANINI 27 YAPTI

Bu sonucun ardından Teleset Mobilya Akhisarspor'un puanı 34 olurken, Gençlerbirliği puanını 27 yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Akhisarspor ise 27. haftada sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençlerbirliği  1  Puanı  90  Da  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER