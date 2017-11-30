GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI CAVCAV'IN OĞLU, AMELİYATTAN ÇIKTI, DURUMU İYİ
Trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan'ın ameliyatı iyi geçti. 21 yaşındaki genç, kısa sürede yoğun bakımdan çıkacak.
Trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan'ın ameliyatının iyi geçtiği ve kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığı açıklandı.
Cavcav ailesinin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murathan'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.
KISA ZAMANDA TABURCU OLACAK
Murathan Cavcav'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) ameliyatının Prof. Dr. Yusuf İzci ve Doç. Dr. Özkan Tehli tarafından yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. 24 saatlik beklenilmesi gereken kritik kabul ettiğimiz bir zaman dilimi var. Murathan'ın önümüzdeki saatlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, özel odaya alınması planlanıyor. En kısa sürede taburcu olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
6 METRE YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞTÜ
Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, GATA'ya kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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