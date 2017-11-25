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Gençlerbirliği Futbolcusu Jailton İstiklal Marşı Okunurken Yan Döndü

GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCUSU JAİLTON İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN YAN DÖNDÜ

Başkent derbisinde Gençlerbirliği oyuncusu Jailton İstiklal Marşı esnasında herkesin aksine yan döndü. Brezilyalı futbolcunun Türk Bayrağına döndüğü yorumları yapıldı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 16:30
Puan Ver : Gençlerbirliği Futbolcusu Jailton İstiklal Marşı Okunurken Yan Döndü(7/10)3

Gençlerbirliği forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Jailton'un, Osmanlıspor'la oynanan maç öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yan dönmesi şaşkınlığa neden oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisi öncesi seremonide ilginç bir an yaşandı.

İstiklal Marş sırasında herkesin yüzü dönükken, Gençlerbirliği oyuncusu Jailton Paraiba yan döndü.

BAYRAĞA DÖNDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Şaşkınlığa neden olan bu görüntüyle ilgili Jailton'dan henüz bir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun bayrağa döndüğü şeklinde yorumlar yapıldı.

Bayrağa saygıdan dolayı böyle yaptığı belirtilen Jailton'a sosyal medyadan takdir mesajları gönderildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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