Gençlerbirliği forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Jailton'un, Osmanlıspor'la oynanan maç öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yan dönmesi şaşkınlığa neden oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisi öncesi seremonide ilginç bir an yaşandı.

İstiklal Marş sırasında herkesin yüzü dönükken, Gençlerbirliği oyuncusu Jailton Paraiba yan döndü.

BAYRAĞA DÖNDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Şaşkınlığa neden olan bu görüntüyle ilgili Jailton'dan henüz bir açıklama yapılmazken, Brezilyalı futbolcunun bayrağa döndüğü şeklinde yorumlar yapıldı.

Bayrağa saygıdan dolayı böyle yaptığı belirtilen Jailton'a sosyal medyadan takdir mesajları gönderildi.

Kaynak: haberinburada