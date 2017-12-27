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Gençlerbirliği kupada avantajı yakaladı

GENÇLERBİRLİĞİ KUPADA AVANTAJI YAKALADI

Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Gençlerbirliği Kupada Avantajı Yakaladı(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Bursaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇIN TEK GOLÜ SKULETIC'TEN GELDİ

Gençlerbirliği'ne rakibi karşısında 24. dakikada Petar Skuletic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında özellikle son dakikalarda Bursaspor baskısını arttırdı ancak gol bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Gençlerbirliği ile 16 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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