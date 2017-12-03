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Gençlerbirliği, Sivasspor'a patladı

GENÇLERBİRLİĞİ, SİVASSPOR'A PATLADI

Süper Lig 14. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Gençlerbirliği, Sivasspor'a Patladı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Sivasspor'u konuk etti.

SKULETİC'TEN MUHTEŞEM GOL

12' Gençlerbirliği baskılı başladığı karşılaşmada mükemmel bir golle öne geçti. Skuletic ceza sahası dışında kontrol ettiği topu yere düşürmeden muazzam bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

32'inci dakikada Ziya Erdal'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada, Rybalka'nın kafa vuruşunda top kaleci Hopf'ta kaldı.53'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kafa ile bıraktığı pasta topla buluşan Muhammet Demir'in şutunu kaleci Hopf kurtardı.

55'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya Emre Kılınç'ın vurduğu kafa vuruşunu kaleci çeldi.

GUIDILEYE'NİN ŞUTU DİREKTEN AĞLARLA BULUŞTU

56'ıncı dakikada kontra atağa çıkan Gençlerbirliği'nde da Silva, ceza sahasının hemen dışından pasını Guidileye'ye bıraktı. Guidileye'nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak alt direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

65'inci dakikada Zeki Yavru'nun gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan da Silva'nın şutu direğe çarpıp kalecinin kucağında kaldı.

MANU FARKI 3'E ÇIKARDI

69'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Manu'nun şutu kaleciden sekti. Seken topla tekrardan buluşan Manu, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

71'inci dakikada rakiplerine çalım atarak ceza sahası içine giren Manu'nun şutu az farkla sağdan auta çıktı.

MANU SKORU BELİRLEDİ

85'inci dakikada Guidileye'nin ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Manu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Gençlerbirliği, Süper Ligin 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençlerbirliği  Sivasspor  A  Patladı    haber

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