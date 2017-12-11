Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yapılan Spor Salonumuzun İsmi Taha Akgül
İsrail Polisi, Batı Şeria'da Filistinlilere Vahşice Saldırdı: 61 Yaralı
Tarkan Ödülünü Cem Yılmaz'ın Elinden Aldı, Espriler Havada Uçuştu!
İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli! İdo Bazı Seferlerini İptal Etti
Recep, Tayyip, Erdoğan Kardeşlerle Hatıra Pozu!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Uçakta Taraftara Saldırdı
Manchester Bu Gece Mavi!
2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi
Sivasspor, Başakşehir'in Liderliğini Elinden Aldı: 1-0
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'ya Sert Cevap
Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Netanyahu'dan Hadsiz Açıklama: Kudüs'ün İsrail'in Başkenti Olduğunu Kabul Edin!
Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
Taş Baskı Zeytinyağları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT ÖZAT, UÇAKTA TARAFTARA SALDIRDI


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Uçakta Taraftara Saldırdı
Tarih : 11 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Uçakta Taraftara Saldırdı(8/10)4

Ümit Özat'ın Antalyaspor deplasmanından takımla birlikte aynı uçakla dönen Gençlerbirliği taraftarı bir baba-oğula saldırdığı iddia edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Gençlerbirliği taraftar grubu 'Alkaralar' bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her yaşanan kepazeliğin ardından Ümit Özat ve şürekası daha fazla çirkinliğe imza atıp, daha fazla yüz kızartabilir mi derken güne bir başka rezillikle başladık.

"KÜFÜR VE HAKARET ETTİ"

Antalyaspor deplasmanından takımla birlikte aynı uçakla dönen taraftarımız Mehmet Soylu ve oğlu Ömer'e saldırıldı. Daha önce de Mehmet Soylu'ya sosyal medya aracılığıyla küfür eden ve bunun hesabını hukuk önünde verecek olan Ümit Özat, dünkü maç sonrası yolcuları uçağa taşıyan otobüste Mehmet Soylu'nun yanına gelerek küfür ve ağır hakaretlerle saldırdı.

"TELEFONU ALARAK SES KAYDINI SİLDİLER"

Bu sırada Ümit Özat'ın basın danışmanı olarak geçen ancak gönüllü kulluğunu yapan, ne idüğü belirsiz, kafilede ne işi olduğu dahi anlaşılamayan Mustafa Çevik ile futbolcularımızdan Zeki Yavru ise Mehmet Soylu'nun oğlu Ömer'i sıkıştırıp elinden cep telefonunu alarak Ümit Özat'ın küfür ve hakaretlerinin olduğu ses kaydını silme cüretini gösterdiler. Bu yaşanan hadise Ümit Özat'ın bir taraftara küfür etmesinden ziyade her bir Gençlerbirliği taraftarına ve bu tribünün tümüne edilmiş bir küfürdür.

"TARAFTAR BUNUN HESABINI SORAR"

Koskoca Gençlerbirliği camiasının mafya bozuntusu bir adamın egemenliğine girmesini sağlayan iradesiz ve basiretsiz başkan Murat Cavcav ile piyon yöneticilerin bir tepki koymalarını beklemek beyhude olacaktır, farkındayız. Ancak Gençlerbirliği taraftarı da hemen herkesin çok sevdiği Mehmet Soylu'ya yapılmış bu saldırıyı öyle kolay kolay unutmayacak, hesabını soracaktır. Gençlerbirliği birkaç zibidinin, birkaç aşağılık herifin oyuncağı olamayacak kadar büyük bir kulüptür, büyük bir kültürdür.

O nedenle bir kez daha hatırlatmakta beis görmüyoruz: Kendisine Gençlerbirlikli diyen her bir kimse Murat Cavcav, Ümit Özat ve leş kargaları bu kulübün sahip olduğu tüm değerleri yok etmeden önce tepki vermeli, bu zihniyetten kurtulunması adına üzerine düşeni yapmalıdır. Cavcav ve Özat elbet bir gün gidecek ve Gençlerbirliği yine taraftarlarının Gençlerbirliği olacaktır ama o gün geldiğinde de hatırlanan düşmanların sözleri değil, dostların sessizliği olacaktır.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençlerbirliği  Teknik  Direktörü  Ümit  Özat  Uçakta  Taraftara  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER