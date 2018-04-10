GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN FATİH TERİM'E GÖNDERME: BURASI ANKARA, BURASI DEPLASMAN
Galatasaray'ı mağlup eden Gençlerbirliği, karşılaşma sonrası Terim'e göndermede bulundu: Burası Ankara, burası deplasman!
Süper Lig'in 28. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, G.Saray'ı mağlup ederek ligde kalma yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
"ANKARA'NIN NERESİ DEPLASMAN" DEMİŞTİ
Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda aldıkları 7. mağlubiyetle ilgili olarak "Deplasman fobimiz var deniyor, Ankara'nın neresi deplasman? Normalde futbolda hobi, fobi olmaz... Bütün Galatasaraylılar bugün stadyumdaydılar." diyerek oyuncularına tepki gösterdi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN CEVAP: BURASI DEPLASMAN
Gençlerbirliği ise Terim'in, "Ankara'nın neresi deplasman?" sözlerine atıfta bulunarak, "Burası Ankara, burası deplasman!" paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım:
Kaynak: haberinburada
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