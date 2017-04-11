'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

gençlere gönderdiği mektuplara gelen cevaplar güldürdü

GENÇLERE GÖNDERDİĞİ MEKTUPLARA GELEN CEVAPLAR GÜLDÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, 14.7 milyon gencin ismine özel "halk oylaması" mektubu kaleme aldı. Başbakan Yıldırım tarafından kaleme alınan mektuplar ilk defa PTT aracılığıyla değil, Gençlik Kolları teşkilatı eliyle dağıtılıyor

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:37
Puan Ver : Gençlere Gönderdiği Mektuplara Gelen Cevaplar Güldürdü(10/10)9


Gençlik Kolları tarafından dağıtılan isme özel mektupların bugüne kadar %80'i teslim edildi. 15 Nisan Cuma gününe kadar Başbakan Tarafından yazılan isme özel mektupların tamamının dağıtılması hedefleniyor.



BAŞBAKAN'IN MEKTUBUNA GENÇLERDEN ENTERESAN CEVAPLAR



AK Parti Gençlik Kolları, tüm Türkiye'de kapı kapı dolaşarak mektupları sahiplerini sahiplerine teslim ediyor. Mektuplarını alan gençler, mektuba tepkisini sosyal medya üzerinden veriyor. İşte bunlardan bazıları;














Etiketler: Gençlere  Gönderdiği  Mektuplara  Gelen  Cevaplar  Güldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER