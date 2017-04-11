GENÇLERE GÖNDERDİĞİ MEKTUPLARA GELEN CEVAPLAR GÜLDÜRDÜ
Başbakan Yıldırım, 14.7 milyon gencin ismine özel "halk oylaması" mektubu kaleme aldı. Başbakan Yıldırım tarafından kaleme alınan mektuplar ilk defa PTT aracılığıyla değil, Gençlik Kolları teşkilatı eliyle dağıtılıyor
Gençlik Kolları tarafından dağıtılan isme özel mektupların bugüne kadar %80'i teslim edildi. 15 Nisan Cuma gününe kadar Başbakan Tarafından yazılan isme özel mektupların tamamının dağıtılması hedefleniyor.
BAŞBAKAN'IN MEKTUBUNA GENÇLERDEN ENTERESAN CEVAPLAR
AK Parti Gençlik Kolları, tüm Türkiye'de kapı kapı dolaşarak mektupları sahiplerini sahiplerine teslim ediyor. Mektuplarını alan gençler, mektuba tepkisini sosyal medya üzerinden veriyor. İşte bunlardan bazıları;
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