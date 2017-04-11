Başbakan Yıldırım, 14.7 milyon gencin ismine özel "halk oylaması" mektubu kaleme aldı. Başbakan Yıldırım tarafından kaleme alınan mektuplar ilk defa PTT aracılığıyla değil, Gençlik Kolları teşkilatı eliyle dağıtılıyor