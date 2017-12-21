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Gençlere İstihdam Sağlayan Esnafa 10 Bin Lira Maaş

GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLAYAN ESNAFA 10 BİN LİRA MAAŞ

İstihdam seferberliği kapsamında 2018 için "6 ay maaş devletten" uygulaması başlatılacak. Yeni yılda 18-25 yaş aralığında genç eleman çalıştıran esnafa ise toplamda 10 bin TL maaş desteği verilecek.

Tarih : 21 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Gençlere İstihdam Sağlayan Esnafa 10 Bin Lira Maaş(7/10)3

2017 yılı için başlatılan istihdam seferberliğinin meyvelerini vererek 1.5 milyon kişiye iş imkanı sağlaması üzerine ekonomi yönetimi 2018 yılı için de kolları sıvadı. Ekonomik büyümenin yeni yılda da devamı için başlatılan istihdam seferberliğinde en dikkat çeken destek ise esnafa yönelik oldu. Yeni yılda işletmesinde 25 yaşını aşmamış genç eleman istihdam ettiren esnafın ödeyeceği maaşın 6 aylık kısmını devlet karşılayacak...

REKOR İSTİHDAM HAREKETE GEÇİRDİ

Asgari ücret desteği, vergi istisnası, sigorta primi desteği ve ilave istihdam desteği gibi 12 milyar lira kaynaklı çok sayıda teşvik ve desteği 2017 yılında hayata geçiren hükümet son gelen büyüme rakamları ve 1.5 milyon kişilik rekor istihdamın yüzleri güldürmesi üzerine 2018 yılı için de harekete geçti.

YENİ HEDEF 1.5 MİLYONU AŞMASI

İşbaşı eğitimleri, Genel Sağlık Sigortası prim desteği, ek istihdama maaş +prim+vergi desteği ve annelere bakım desteğinin bir bir yürürlüğe konulacağı 2018 yılı için hükümetin istihdam beklentisi ise 1.5 milyonu aşacağı yönünde…

GENÇLER SİBER GÜVENLİĞE YÖNLENDİRİLECEK

2018 yılında 54 lira cep harçlığı ile iş başı eğitim programlarına katılımın arttırılması hedeflenirken siber güvenlik alanı özellikle teşvik edilecek. Siber güvenlik gibi alanlarda iş başı programlarına katılan gençlere 75 lira cep harçlığı verilmesinin yanı sıra prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak.

PRİME ESAS KAZANÇ SİSTEMİ GELİYOR

2018 yılında prime esas kazanç sistemi de getirilecek. Artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edilecek. Prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da sürecek. Rakamlar yeni asgari ücrete göre güncellenecek. Teşvik 2020 yılına kadar da geçerli olacak.

6 AY MAAŞ DEVLETTEN

Esnaf ve sanatkarların, toplumu inşa eden, toplumu ayakta tutan, iktisadi teşekküller olduğunun farkında olan hükümet 3 veya daha az çalışanı olan esnafın ek istihdamına yönelik 2018 yılı için "6 ay maaş devletten" uygulamasını da hayata geçirecek.

MAKSİMUM 25 YAŞ ŞARTI

"6 ay maaş devletten" uygulaması üç ve daha az çalışanı olan esnafı kapsayacak. Söz konusu işletmeler 2018'de mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergilerini devlet ile karşılıklı ödeyecek. Sistem ise bir ay işveren, bir ay devlet şeklinde işleyecek.

10 BİN TL'Yİ BULACAK

"6 ay maaş devletten" uygulaması kapsamında verilecek maaşların üst limiti de asgari ücret olarak belirlendi. 2018 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından genç eleman başına sadece maaş kısmında devlet ortalama 10 bin TL destek verecek. Asgari ücret üzerinden verilecek olan maaş, prim ve vergi desteğinin 2018'in başında başlayıp yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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