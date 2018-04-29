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Gençlerin şakası faciaya sebep oluyordu! O anlar kamerada

GENÇLERİN ŞAKASI FACİAYA SEBEP OLUYORDU! O ANLAR KAMERADA

Mardin'de yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına kaydetti.

Tarih : 29 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Gençlerin Şakası Faciaya Sebep Oluyordu! O Anlar Kamerada(9/10)5

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı köyde, yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

KARŞIDAN GELEN OTOMOBİLE ALDIRIŞ ETMEDİ

Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde yolun ortasında şakalaşan gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde köy yolunda şakalaşan gençlerden biri, karşıdan gelen otomobile aldırış etmeden yol ortasında durdu. Hızını düşürerek gelen otomobil gençlerden birine çarptı.

ÇARPMA ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç, otomobilin lastiklerinin dibine düştü. Yere yuvarlanan genç, ayağa kalkarak sürücüye küfürler savurdu. Otomobilinin aynası kırılan sürücü olanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın yavaş gelmesi faciayı önledi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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