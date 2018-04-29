GENÇLERİN ŞAKASI FACİAYA SEBEP OLUYORDU! O ANLAR KAMERADA
Mardin'de yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına kaydetti.
Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı köyde, yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
KARŞIDAN GELEN OTOMOBİLE ALDIRIŞ ETMEDİ
Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde yolun ortasında şakalaşan gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde köy yolunda şakalaşan gençlerden biri, karşıdan gelen otomobile aldırış etmeden yol ortasında durdu. Hızını düşürerek gelen otomobil gençlerden birine çarptı.
ÇARPMA ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç, otomobilin lastiklerinin dibine düştü. Yere yuvarlanan genç, ayağa kalkarak sürücüye küfürler savurdu. Otomobilinin aynası kırılan sürücü olanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın yavaş gelmesi faciayı önledi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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