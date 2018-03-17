GENÇLERİN SLOGANINA YILDIRIM'DAN TARİHİ KARŞILIK: KİMİN HADDİNE!
Başbakan Binali Yıldırım, gençlerden gelen "Türkiye bizimdir bizim kalacak!" sloganına "Hayrola gençler Türkiye'ye talip olan mı var? O kimin haddine!" sözleriyle karşılık verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım konuşma yaparken gençlerin attığı slogan ve Yıldırım'ın buna verdiği cevap kongreye damga vurdu.
"TÜRKİYE BİZİMDİR, BİZİM KALACAK"
Gençler, "Türkiye bizimdir, bizim kalacak!" sloganlarıyla kongrenin yapıldığı salonun inletti.
"O KİMİN HADDİNE"
Gençlerin sloganına Yıldırım şu sözlerle karşılık verdi:
Hayrola gençler Türkiye'ye talip olan mı var? O kimin haddine! Bu ülke 780 bin kilometre vatan toprağıyla, 81 milyon vatan evladıyla, ay yıldızlı bayrağıyla bizimdir! Ebed bizimdir!
Kaynak: haberinburada
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