GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ: GÜREŞİN AYRI BİR ÖNEMİ VAR
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var, dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var." dedi.
Başarılı sporculara hediyeler veren Kılıç, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık dalında yarışan Samsunlu güreşçileri de plaketle onurlandırdı.
Uluslararası müsabakalarda sevindikleri ve üzüldükleri anlar olduğunu dile getiren Kılıç, güreş konusunda ise her zaman içlerinde güven bulunduğunu söyledi. Bunu dile getirdikleri zaman, farklı spor dallarıyla ilgili neden aynı şeylerin söylenmediğinin belirtildiğini kaydeden Kılıç, "Ülkelere ve milletlere özgü şeyler vardır. Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var. Dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var. Güreşi çok farklı noktaya taşımak zorundayız. Bu bizim ecdadımıza olan borcumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir futbol izleyicisi ve zamanında bir futbolcuydu ama her görüştüğümüzde veya her programa gittiğimizde mutlaka ve mutlaka güreşle ilgili görüşmemiz olmuştur." ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar