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gençlik ve spor bakanı kılıç: güreşin ayrı bir önemi var

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ: GÜREŞİN AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var, dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var." dedi.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:23
Puan Ver : Gençlik Ve Spor Bakanı Kılıç: Güreşin Ayrı Bir Önemi Var(10/10)9


Başarılı sporculara hediyeler veren Kılıç, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık dalında yarışan Samsunlu güreşçileri de plaketle onurlandırdı.



Uluslararası müsabakalarda sevindikleri ve üzüldükleri anlar olduğunu dile getiren Kılıç, güreş konusunda ise her zaman içlerinde güven bulunduğunu söyledi. Bunu dile getirdikleri zaman, farklı spor dallarıyla ilgili neden aynı şeylerin söylenmediğinin belirtildiğini kaydeden Kılıç, "Ülkelere ve milletlere özgü şeyler vardır. Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var. Dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var. Güreşi çok farklı noktaya taşımak zorundayız. Bu bizim ecdadımıza olan borcumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir futbol izleyicisi ve zamanında bir futbolcuydu ama her görüştüğümüzde veya her programa gittiğimizde mutlaka ve mutlaka güreşle ilgili görüşmemiz olmuştur." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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