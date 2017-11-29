GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: EURO 2024 TÜRKİYE'YE YAKIŞIR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'ye UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemenin yakışacağını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylığı Koordinasyon Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, adaylık dosyasında yer alan dokuz şehrin vali, büyükşehir belediye başkanı ve temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu ile genel sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, statların çoğunun tamamlandığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"BU MİLLİ BİR GÖREV"
"Son birkaç yılda yaklaşık 4 milyar liralık yatırımla gerçekleştirdiğimiz 31 stat projesiyle futbolda Avrupa tarihinde görülmemiş bir tesisleşme başarısına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonu alırsak ülkemize ve şehirlerimize ciddi katkı sağlamış olacağız. Değerli valilerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte yoğun şekilde çalışacağız. Bu milli bir görev. Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizim için avantaj. İnanıyorum ki Türkiye, EURO 2024'e ev sahibi olması durumunda, bölgesindeki rol model ülke sıfatıyla ve Avrupa futboluna kattığı değerle şampiyona tarihine büyük bir farklılık katacak. EURO 2024 Türkiye'ye yakışır" ifadelerini kullandı.YILDIRIM DEMİRÖREN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
TFF Başkanı Yıldırım Demirören de verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, EURO 2024 ev sahipliğini alacaklarına inandığını aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak.
VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDİ
Toplantıda ayrıca aday şehirler İstanbul, Eskişehir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Trabzon, Ankara ve Antalya'nın vali ve büyükşehir belediye başkanları ile temsilcileri, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş tarafından yapılan bir sunumla EURO 2024 adaylığı konusunda bilgilendirildi.
Kaynak: haberinburada
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