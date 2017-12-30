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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sahaya indi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK SAHAYA İNDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, halı sahada futbol oynadı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi(10/10)6

Çeşitli programlara katılmak için Rize'ye gelen Bakan Bak, Güneysu ilçesinde AK Parti İl Başkanı Muhammet Avcı ve İl Genel Meclisi üyeleriyle halı sahada maç yaptı.

STRES ATMAK İÇİN SAHADA

Bak, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce amatör kümede de top oynadığını belirterek, stres atmak ve arkadaşlarla güzel bir ortam paylaşmak için maç yapacaklarını söyledi.

Milletvekili olduğu dönemlerde de sık sık İl Genel Meclisi üyeleriyle maç yaptıklarını ifade eden Osman Aşkın Bak, "Bayağı iddialılar. Bu sahanın yabancısı değiller. Biz de onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Teknik bir şekilde fazla riske atmadan. Futbol keyif verici, insanları etkileyen bir spor. Spor yapmak dostluklar için çok önemli. İnşallah keyifli bir maç olur. Yaş ortalaması biraz yüksek. Dikkatli olacağız." diye konuştu.

BAK, MAÇ ÖNCESİ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

7 kişilik takımlarla 30'ar dakika iki devre halinde oynanan maç, 7-7 sona erdi. Bakan Bak, karşılaşmada biri penaltıdan iki gol attı.

Maçın ardından da açıklama yapan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatarak, "Tekniği iyidir. Santrfor olarak çok da iyi goller atmıştı. Defansta da oynamıştı. Biz de onun yanında yetiştik. Fena değiliz. İdare edeceğiz." dedi.

Bak, maçta dostluğun kazandığını vurgulayarak, "Güzel bir maç oldu. Oldukça çekişmeli geçti. Bunu sık sık yapmakta fayda var ama takımın biraz kondisyona ihtiyacı var. Yorulduk, normal tabii. Bugün yoğun tempo sonrasında oynadık." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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