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GENELKURMAY BAŞKANI AKAR HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI


GENELKURMAY BAŞKANI AKAR HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Tarih : 01 Haziran 2017, 08:56
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Akar Helikopter Kazasıyla İlgili Bilgi Aldı(10/10)8


Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"31 Mayıs 2017 günü saat 20.55 sularında meydana gelen elim helikopter kazasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte incelemelerde bulunmak ve şehit cenazelerine katılmak üzere 1 Haziran 2017 günü gece 00.40'ta Şırnak'a intikal etmiştir.



Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet müteakiben Şırnak Devlet Hastanesine giderek yetkililerden kaza hakkında bilgi almıştır."



 



kaynak:sabah








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