FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, savunma yapan Genelkurmay...



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, savunma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılgan, darbe girişiminden, kendisini saat 24.00 sıralarında arayan Yarbay Ümit Gençer'den öğrendiğini ve kendisine darbe bildirisini okumamasını söylediğini iddia etti.



Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, Kurmay Albay Yıkılkan savunma yaptı. Savunmasında, FETÖ'cü ve darbeci suçlamalarını kabul etmediğini belirten sanık Orhan Yıkalkan, başdanışmanlık görevine kendisini daha önce 2 yıl birlikte çalıştıkları Genelkurmay Başkanı Akar'ın getirdiğini söyledi.







kaynak:milliyet