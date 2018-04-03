GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, RUS MEVKİDAŞIYLA ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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