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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rus Mevkidaşıyla Ankara'da Görüştü
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GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, RUS MEVKİDAŞIYLA ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ


Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla Ankara'da görüştü
Tarih : 03 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rus Mevkidaşıyla Ankara'da Görüştü(6/10)2

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Kaynak: haberinburada



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