GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR: SADECE PKK DEĞİL, DEAŞ DA TEMİZLENİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, " Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.
SADECE PKK DEĞİL DEAŞ DA TEMİZLENİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler
- Düşen Jette Can Veren Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer Kimdir
- Türk Jetinin 11 Yolcuyla Düştüğü Yerde, 22 Gün Önce De Uçak Düşmüş Ve 66 Kişi Ölmüş
- Putin 2014'te Kaçırılmak İstenen Pegasus Uçağının Vurulmasını Emretmiş
- Koca Dehşeti Bitmiyor! Eşini Vurduktan Sonra Kendi Kafasına Sıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar