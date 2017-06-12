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genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta başladı

GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA DÖRDÜNCÜ HAFTA BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:23
Puan Ver : Genelkurmay Çatı Davasında Dördüncü Hafta Başladı(7/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.



Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.



Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan giriş çıkış yaptığı görüntülere yansıyan İlhan, iddianamede, "darbe girişimine katılan fail" olarak yer alıyor.



 



kaynak:haberler








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