GENELKURMAY'DAN KEDİYE İŞKENCE EDEN ASKERE İNCELEME
Genelkurmay, Erzincan'da vicdansız askerin orduevi nizamiyesinde kediye işkence ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
Genelkurmay Başkanlığınca, Erzincan'da, bir askerin orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence etmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
GENELKURMAY İNCELEME BAŞLATTI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2017'de Erzincan Orduevi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Erzincan kent merkezindeki bir subay orduevinde, sivil giyimli bir kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını gören vatandaşlar durumu adli makamlara bildirmiş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan er T.H. askeri inzibatlar tarafından yakalanmıştı.
221 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan muhabere er T.H'nin terhisine 3 gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğünün anlaşıldığını açıklamıştı.
Olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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