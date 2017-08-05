Dünyaca ünlü otomotiv devi General Motors, Chevy ve GMC model 700 bin otomobili direksiyon arızası nedeniyle geri çağırdı.

BİR SANİYELİK GECİKMELERE NEDEN OLDU

General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 700 bin Chevy ve GMC aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağrılan araçların direksiyonlarda bir saniyelik gecikmelerine neden olacak yazılım hatasının olabileceğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada