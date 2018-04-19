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Genoa'yı yıkan Cengiz, İtalya'da yine gündem oldu

GENOA'YI YIKAN CENGİZ, İTALYA'DA YİNE GÜNDEM OLDU

İtalya Liginde Genoa'yla oynanan maçta ağları sarsan Romalı Cengiz Ünder, gazetelerin baş sayfasında yer aldı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Genoa'yı Yıkan Cengiz, İtalya'da Yine Gündem Oldu(7/10)3

Genoa karşısında da fileleri havalandıran Cengiz Ünder'in Barcelona ve Manchester City'nin dikkatini çektiği ifade edilirken, eski Fenerbahçeli Can Bartu ile karşılaştırıldı.

Cengiz Ünder'in Genoa karşısında attığı gol, Çizme'de genç yıldıza olan ilginin artarak devam etmesini sağladı. Corriere dello Sport 20 yaşındaki oyuncuyu takip eden Barcelona ve Manchester City'nin bu golle dikkatlerini bir kez daha oyuncuya yönelttiklerini vurguladı.

Calcio News'te yer alan haberde "Maçın başında Türk fenomen Cengiz Ünder zorlanmadan fileleri buldu" ifadeleri kullanıldı. Libero internet sitesinde "Cengiz Ünder'in sayesinde 2-1'lik galibiyet geldi" değerlendirmesine yer verildi. Roma'nın cumartesi günü Serie A'da yapılacak SPAL maçına da ilk 11'de başlayacağına yönelik yorumlar da dikkat çekti.

"ROMA'NIN RİTMİNİ CENGİZ AYARLAYACAK"

Cengiz Ünder'in yükselen formunun yaklaşan Liverpool eşleşmesi öncesinde umut verici olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi buluşmaya dikkat çeken Giallorossi.net'te "Liverpool'a karşı Roma'nın ritmini Cengiz Ünder ayarlayacak" başlığıyla bir analiz yayınlandı.

"SON 55 YILIN EN İYİ TÜRK FORVETİ"

Il Romanista gazetesi Cengiz Ünder'in ulaştığı gol rakamlarına dikkat çekti. 'Son 55 yıldaki en iyi Türk forvet' başlığıyla yayınlanan haberde, Serie A'daki gol sayısını 6'ya çıkaran oyuncunun 1962-63 sezonundan sonra İtalya'da en çok gol atan Türk futbolcu olmayı başardığını yazdı. O sezon Can Bartu'nun Venezia formasıyla ligde 8 gol attığı hatırlatıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETLERİ 6 SAATTE BİTTİ

Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı yarı final müsabakasının biletlerine İtalyan taraftarlar adeta hücum etti. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanş maçının biletlerinin, satışa çıktıktan altı saat sonra tükendiği duyuruldu. Toplamda 55 bin bilet satıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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