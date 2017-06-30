Transfer çalışmalarına hız vermeden devam eden Kayserispor, Geoffrey Mujangi Bia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz geçen sezon İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Geoffrey Mujangi Bia ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.



27 yaşında olan Geoffrey Mujangi Bia, orta sahada görev yapıyor.







kaynak:Sabah