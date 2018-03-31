GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! İNSAN HAKLARI LEVHASI SÖKÜLMEMİŞ, ÇALINMIŞ
HDP'lilerin "söküldü" dedikleri Diyarabakır'daki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yazdığı levhanın çalındığı ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yazılı levha çalındı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
SÖKÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Alınan bilgiye göre, Koşuyolu Parkı içerisindeki İnsan Hakları Anıtı üzerinde yer alan İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi yazılı levhanın 16 Mart'ta söküldüğü iddiasının bazı gazetelerde yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
4 KİŞİ ÇALMIŞ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinde levhanın şüpheli 4 kişi tarafından çalındığını tespit etti.
Levhayı söküp kağıt toplama aracıyla götürdükleri belirlenen V.K, A.Ö, S.Ç, M.D ile çalınan malzemeleri satın alan A.K gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
HDP'LİLER GÜNDEME GETİRMİŞTİ
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bir süre önce söz konusu iddiayı TBMM'de gündeme getirmişti.
Kaynak: haberinburada
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