Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!
Trump'ın Tehditlerine Putin'den Cevap Geldi!
Suriye'deki Gerilime İran'da Katıldı: Şam'ın Yanında Yer Alacağız
Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
Uluslararası Ajans Duyurdu! Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı
Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
Karlov Suikastçısı Altıntaş'ın Fetö Abisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
'bir Anda Göğüslerime Yapıştı, Çığlık Atmaya Başladım'
Rusya: Suriye'de Kimyasal Saldırı Olmadı. Bu Bir Kurgu
Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
Gece Yarısına Kadar Depoları Doldurun Zam Geldi!
Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
Babasının Fotoğrafıyla Yaptığı Paylaşım Olay Oldu
Metrobüs Sapığına Hapis Cezası!
Abd-Rusya Restleşmesi Sonrası Esad, Havaalanı Ve Üslerini Kapattı
Son Dakika! Trump'ın Füze Tehdidi Sonrası Pentagon'dan Şaşırtan Çıkış
Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı
Öğrencilerin Otostopla Bindiği Kamyon Devrildi: 1 Ölü 3 Yaralı
Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!

Gerçek ortaya çıktı! Salah, Galatasaray'ın kapısından dönmüş

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SALAH, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın, yıllar önce Galatasaray'la prensip anlaşmasına varmasına rağmen transferinin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Mohamed Salah'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 2013-2014 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dönemin başkanı Ünal Aysal, Monaco'da bulunduğu sırada transfer ekibinin iki yıldızla anlaştığı haberini aldı. Aysal'a gelen haber şuydu: Sporting'den 19 yaşındaki Bruma ve Basel'den 21 yaşındaki Mohamed Salah'la prensip anlaşmasına varıldı.

FATİH TERİM BRUMA'YI TERCİH ETTİ

Bunun üzerine Aysal, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'i aradı. Terim'e, "Bruma ve Salah'la anlaşma tamam. Hangisini istersin?' diye sordu. Terim ise, daha önce de üzerinde durduğu isim olan Bruma'yı öne çıkardı. Hem yaşının genç olması hem de potansiyelinin daha yüksek görülmesi nedeniyle 'Bruma alınsın' dedi.

Fatih Terim'in sözleri üzerine Aysal'dan talimat alan transfer komitesi de 10 milyon euro + bonuslar karşılığında Bruma'yı renklerine bağladı. Salah ise 1 sezon daha Basel forması giydi ve ardından 16,5 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gerçek  Ortaya  Çıktı  Salah  Galatasaray  In  Kapısından  Dönmüş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER