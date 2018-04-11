GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SALAH, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın, yıllar önce Galatasaray'la prensip anlaşmasına varmasına rağmen transferinin gerçekleşmediği ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da başarılı bir sezon geçiren Mohamed Salah'ın sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre 2013-2014 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dönemin başkanı Ünal Aysal, Monaco'da bulunduğu sırada transfer ekibinin iki yıldızla anlaştığı haberini aldı. Aysal'a gelen haber şuydu: Sporting'den 19 yaşındaki Bruma ve Basel'den 21 yaşındaki Mohamed Salah'la prensip anlaşmasına varıldı.
FATİH TERİM BRUMA'YI TERCİH ETTİ
Bunun üzerine Aysal, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'i aradı. Terim'e, "Bruma ve Salah'la anlaşma tamam. Hangisini istersin?' diye sordu. Terim ise, daha önce de üzerinde durduğu isim olan Bruma'yı öne çıkardı. Hem yaşının genç olması hem de potansiyelinin daha yüksek görülmesi nedeniyle 'Bruma alınsın' dedi.
Fatih Terim'in sözleri üzerine Aysal'dan talimat alan transfer komitesi de 10 milyon euro + bonuslar karşılığında Bruma'yı renklerine bağladı. Salah ise 1 sezon daha Basel forması giydi ve ardından 16,5 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.
Kaynak: haberinburada
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