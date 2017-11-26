Diyarbakır'da FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kullandığı 'Kakao Talk' ve 'Eagle' adlı haberleşme programlarını kullandığı gerekçesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi eski Müdürü F.D.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

"ÖRGÜTSEL TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRİLDİ"

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 32 sayfalık kararında FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini ayrıntılı olarak açıklanırken, "Güncel gelişmeler çerçevesinde, yeni strateji oluşturma ve bu strateji kapsamında yeniden yapılanma gibi konularda alınan toplantı kararlarının verilen örgütsel talimatlar doğrultusunda hayata geçirildiği, uygulamaya konduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ZENGİNLER KULÜBÜ OLUŞTURMAK İSTEMİŞLER

Diyarbakır'da, 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan, meslekten ihraç edilen ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan şube müdürü F.D.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, FETÖ/PDY terör örgütü ile çarpıcı yorumlara yer veren Mahkeme, örgütün 1970'li yıllardan beri uyguladığı örgütlenme yöntemleri, taktik ve stratejilere bütüncül bakış açısı ile bakıldığında; yöntemler değişse de amacın değişmediğini, temel hedefin Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğunun anlaşıldığını kaydetti. FETÖ/PDY terör örgütünün, devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurarak zenginler kulübü oluşturma, böylelikle ulusal ve uluslararası ticarette söz sahibi olmaya çaba sarf ettiğini vurgulayan Mahkeme, Fethullah Gülen vaazlarının örgüt için taktik ve strateji içeren sözler olduğunu belirtti.

GELECEĞİN ELİTLERİ

FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşik yapısının, günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal aldığı belirtilen kararda, "Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının ardından kendisine bağlı öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve geleceğin elitlerini yetiştirmeye başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini referanslı yapıların aksine FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi olan öğrencileri değil, zeki ve başarılı öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerini önü açılmıştır" denildi."KORKU İMPARATORLUĞU"

Örgütün elde ettiği güçle son yıllarda adeta bir korku imparatorluğu oluşturmaya başandığını belirten Mahkeme, 17-25 Aralık sürecinde de bu yöntemlerle hükümeti devirmeye yönelik, üst akılla profesyonelce oluşturulmuş, tamamen organize bir strateji izlendiğini kaydetti. Fethullah Gülen'in bir konuda imasının bile örgütün suç işlemesine yettiği belirtilen kararda, şöyle denildi:"Fethullah Gülen ve örgütü yöneten diğer imamlar bütün kadrolar üzerinde organize bir hakimiyet sahibidir. İmamlardan birinin emrini, tanrının emri gibi kabul eden örgüt kadroları hemen o işin gereğini yapmak üzere organize olmaktadır. Örgüt üzerinde fonksiyonel hakimiyet ve üyelerinin itaati her suçun işlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu örgütlenme, dış ülkelere yaranmak, yabancı ülkelerden destek sağlamak, onların nezdinde vazgeçilmez bir güç ve yer edinebilmek için Türkiye Devletine ve devleti yöneten siyasal iktidara karşı casusluk suçlarını örgütlü şekilde birden çok kez işlemiştir."

AHMET ŞIK VURGUSU

Ahmet Şık ve Nedim Şener'in FETÖ/PDY terör örgütüne üye yargı mensuplarınca tutuklandığına vurgu yapılan kararda, "Örgüt tarafından kurgulanan, Oda TV davası olarak bilinen, Nedim Şener ve Ahmet Şık isimli gazetecilerin tutuklandığı dava beraat kararı ile sonuçlanmıştır. Örgütün kendisine karşı çıkan ve kitap yazan gazetecileri hedef haline getirip tutukladığı, kumpas soruşturması yapıp, dava açtığı sonradan fark edilebilmiştir. Örgüt, uzunca bir süre istihbarat birimleri aracılığıyla her alanda bilgi topladığından istihbarat ve bilgiyi kullanarak yabancı devletler ve uluslararası teşkilatlar nezdinde inandırıcılık sağlamaktadır. Örgüt, elindeki devlet arşivlerini ve bilgi kaynaklarını kullanarak resmi bilgi ve açıklamaya karşı argüman geliştirip, devletin resmi bilgisini çürütmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.TÜM RESMİ KURUMLARIN BİLGİ İŞLEM ALT YAPILARINA SIZIYORLAR

FETÖ/PDY terör örgütünün, devlet otoritesini ele geçirmek amacı olduğu belirtilen kararda, geçmiş yıllarda başladığı anlaşılan örgütsel faaliyetlerin güncel gelişmelere bağlı olarak, farklı zamanlarda yeniden oluşturulduğu ve bir bütünlük ve süreklilik içerisinde devam ettiğini belirten Mahkeme, şöyle devam etti:

Örgütün amaçları doğrultusunda kullanabilecekleri güncel gelişmeler çerçevesinde yeni strateji oluşturma ve bu strateji kapsamında yeniden yapılanma gibi konularda alınan toplantı kararlarının verilen örgütsel talimatlar doğrultusunda hayata geçirildiği, uygulamaya konulduğu belirlenmiştir. Örgüt mensuplarına yönelik yapılan ve yapılacak olan operasyonları önceden öğrenebilmek ve tedbir almak için örgütün devletin tüm resmi kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem alt yapılarına alınan tüm tedbirlere rağmen sızıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: haberinburada