GERGİN BEKLEYİŞ! SİLAHLA MİNAREDEN ATEŞ AÇTI, POLİSLE ÇATIŞMAK İSTİYOR
Bursa'da pompalı tüfekle caminin minaresine çıkan genç adam "Buradan cesedim çıkacak" diye bağırmaya başlayıp etrafa ateş açtı. Bölgeye Özel Harekat Polislerini isteyen genci ikna çabaları sürüyor.
POMPALI TÜFEKLE CAMİNİN MİNARESİNE ÇIKTI
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Cami'nde meydana gelen olayda, Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
"BURADAN CESEDİM ÇIKACAK" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI
İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geriş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.
ETRAFA ATEŞ AÇIP ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN GELMESİNİ İSTEDİ
Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine özel harekat polisinin gelmesini istedi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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