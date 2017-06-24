

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu günündeyiz. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti, çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü" dedi.







Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününe, geceyi geçirdiği Bolu'nun Avşar Köyü mevkisindeki kamp alanından başladı. Geceyi karavanda geçiren Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. 'Adalet Yürüyüşü'nün, bayrama ayrı bir anlam katacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:







"Yürüyüşün 10'uncu günündeyiz. Yürüyüşümüze katılan gruplar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan'ın son günü dolayısıyla yarın bayram olacak. Tüm yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların, bizim için şöyle bir özelliği var. Dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir arada oluruz. Oturur sohbet ederiz. Sabah oturur kucaklaşırız. Dolayısıyla bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır adalet yürüyüşü. Buna da özellikle önem verdiğimi ifade etmek isterim. Gerilen, kutuplaşan söylemlerle bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."







kaynak:haberler