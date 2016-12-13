

Türkiye, motorlu araçlarda trafik güvenliği açısından önemli bir sistemi standartlaştırmak için uğraş veriyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim 2016'da Türkiye'de zorunlu hale getirilen araçlarda geri vitesle birlikte çalışacak sesli ikaz sisteminin, tüm dünyada zorunlu olması için konuyu Birleşmiş Milletler'e götürdü. Türkiye'nin önerisi kabul edilirse, geri vitesle birlikte çalışacak ikaz sistemi tüm dünyada standart olacak.



Bugün bu konuda herhangi bir standart bulunmuyor. Her araçta farklı sesli ikaz sistemleri var. Bu durum, trafik güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye sokuyor.







Eğer tek bir standart ses ikaz sistemi olursa, trafikteki yayalar ve sürücüler, çıkan sesten aracın geri gittiğini hemen anlayabilecek. Nasıl kırmızı ışık dünyanın dört bir yanında dur anlamına geliyorsa, bu ses de bir aracın geri gittiğine işaret edecek. Böylece daha önce yanlış anlamalardan doğan, kazalar önlenecek.







Türkiye'nin bu konuyu Birleşmiş Milletler gündemine getirmesinin hikayesi ise şöyle gerçekleşti. 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik' kapsamında belirli kategori araçlarda geri vites ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk trafikteki kaza istatistikleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.







kaynak:ahaber