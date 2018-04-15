ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirene kadar ülkeden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı. Haley bu açıklamasından kısa süre yaptığı yeni açıklamada Şam yönetimini desteklediği için Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlandığını söyledi.

Yeni yaptırımların içeriğinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

"HEDEFLER TAMAMLANA KADAR AYRILMIYORUZ"

Haley, ABD'nin hedeflerini ise "DEAŞ'ı mağlubiyete uğratmak, kimyasal silahların kullanılmamasını garantiye almak ve İran'ın neler yaptığını takip etmek olarak açıkladı. Haley, "Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek de bizim hedeflerimizden birisi, ancak bunlar tamamlanana kadar hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.

"ABD'NİN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ ÇOK GERGİN"

Haley, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye nedeniyle çok gergin olduğunu ancak ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki umduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada