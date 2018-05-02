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Gerilim tırmanıyor! Ege'deki dev tatbikata Almanya çağrılmadı

GERİLİM TIRMANIYOR! EGE'DEKİ DEV TATBİKATA ALMANYA ÇAĞRILMADI

TSK tarafından düzenlenen ve 19 dost ve müttefik ülke katıldığı Efes tatbikatına bu yıl Almanya davet edilmedi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Gerilim Tırmanıyor! Ege'deki Dev Tatbikata Almanya Çağrılmadı(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya'nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.

TATBİKATA 19 DOST ÜLKE KATILACAK

Türkiye'nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak.

ALMANYA TATBİKATA DAVET EDİLMEDİ

Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya'nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti.

GERİLİMİN NEDENİ ALMANYA'NIN FETÖ'YÜ KOLLAMASI

Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya'nın asker çekmesi, FETÖ'cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya'nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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