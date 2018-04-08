GERİLİM TIRMANIYOR! ESAD'I TEHDİT EDEN ABD'YE RUSYA'DAN SERT UYARI
Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Esad Rejimi'ni vurmakla tehdit eden ABD'ye Rusya'dan "Sonuçları ağır olur!" uyarısı geldi.
Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. ABD'nin Esad Rejimi'ni vurma sinyali vermesinin ardından Rusya'dan böyle bir saldırıyla ilgili "Sonuçları ağır olur!" açıklaması geldi.
RUSYA SALDIRIYI "TEHLİKELİ PROVOKASYON" OLARAK TANIMLADI
Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma'da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.
"BU HABERLERİN AMACI RADİKAL MUHALİFLERİ KORUMAK"
Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye'deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.
"ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR"
"Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye'ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez" diye devam eden açıklamada, "Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir" uyarısı yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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