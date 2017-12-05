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Gersan Elektrik, Tesla ile Gizlilik Anlaşması İmzaladı

GERSAN ELEKTRİK, TESLA İLE GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALADI

Gersan Elektrik ve Tesla, elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek üzere gizlilik anlaşması imzaladı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Gersan Elektrik, Tesla İle Gizlilik Anlaşması İmzaladı(6/10)2

Tesla modellerini şarj etmek için kullanılan SuperCharger adındaki şarj istasyonlarını Türkiye'de de kurmaya hazırlanan şirket, bunun için Gersan Elektrik ile işbirliği gerçekleştirdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Gersan Elektrik'in KAP'a yaptığı açıklamada, Tesla Motors ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır" denildi.

2016'DA TÜRKİYE'YE GİRDİ

Geçen ay Türkiye'yi ziyarete gelen ve sosyal medyada Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çeken Elon Musk'ın CEO'su olan Tesla, Türkiye'deki şirketini 2016 yılı başında kurdu. O günden bu güne kadar Tesla'nın İstanbul'da bir mağaza açarak Türk tüketicilere araçlarını sunacağı ifade ediliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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