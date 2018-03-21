GHEORGHE HAGİ, SEZON SONUNDA SAHİBİ OLDUĞU TAKIMDAN AYRILACAK
Geçtiğimiz sezon sahibi olduğu Viitorul Constanta ile şampiyon olan Gheorghe Hagi, sezon sonunda takımdan ayrılmaya kesin olarak karar verdi.
2009 yılında kurduğu futbol akademisi Viitorul Constanta ile geçen sezon Romanya şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Gheorghe Hagi, gelecek sezondan itibaren kariyerine farklı bir yol çizecek.
KENDİ KULÜBÜNE COSTEL GALCA'YI GETİRECEK
Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre Gheorghe Hagi, sahibi olduğu kulübü Viitorul Constanta'da kendisinin yerine getireceği teknik adamı belirledi.
Hagi'nin kulübünü gelecek yıldan itibaren Rumen teknik adam Costel Galca'nın çalıştıracağı iddia edildi.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Nevruz Hareketliliği! Polis Kuş Uçurtmuyor
- İşte Hsk Kararnamesi İle Görev Yeri Değişen 356 Hakim Ve Savcının Listesi
- Nevşin Mengü, Kendisini Kandıran Kardeşine Demediğini Bırakmadı
- Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
- Eski Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti: Ahmet Deniz Bölükbaşı Kimdir?
EKONOMİ HABERLERİ
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
- Türkiye'de 327 Şubesi Bulunan Dev Şirket Hisselerini Halka Açıyor
- İngiltere, Facebook'un Kurucusu Zuckenberg'i İfadeye Çağırdı
- Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!
- Bahçelievler'de 2 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar