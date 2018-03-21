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Gheorghe Hagi, Sezon Sonunda Sahibi Olduğu Takımdan Ayrılacak
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Gheorghe Hagi, Sezon Sonunda Sahibi Olduğu Takımdan Ayrılacak

GHEORGHE HAGİ, SEZON SONUNDA SAHİBİ OLDUĞU TAKIMDAN AYRILACAK

Geçtiğimiz sezon sahibi olduğu Viitorul Constanta ile şampiyon olan Gheorghe Hagi, sezon sonunda takımdan ayrılmaya kesin olarak karar verdi.

Tarih : 21 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Gheorghe Hagi, Sezon Sonunda Sahibi Olduğu Takımdan Ayrılacak(7/10)3

2009 yılında kurduğu futbol akademisi Viitorul Constanta ile geçen sezon Romanya şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Gheorghe Hagi, gelecek sezondan itibaren kariyerine farklı bir yol çizecek.

KENDİ KULÜBÜNE COSTEL GALCA'YI GETİRECEK

Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre Gheorghe Hagi, sahibi olduğu kulübü Viitorul Constanta'da kendisinin yerine getireceği teknik adamı belirledi.

Hagi'nin kulübünü gelecek yıldan itibaren Rumen teknik adam Costel Galca'nın çalıştıracağı iddia edildi.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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