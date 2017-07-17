GİDER GİTMEZ BEŞİKTAŞ'I GÖMÜP LYON'U GÖKLERE ÇIKARDI
Lyon, Beşiktaş'tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrolarına kattıkları yeni transferileri Marcelo Guedes için basın toplantısı düzenledi.
"BEŞİKTAŞ HARİKA AMA LYON'UN İMAJI DAHA GÜÇLÜ"
Brezilya Milli Takımı'na seçilmek istediğini belirten Marcelo, "Beşiktaş harika bir kulüp, Beşiktaş'ta kupalar kazandım, ancak Lyon'un Brezilya'da daha güçlü bir imajı var. Brezilya'da herkes Lyon'u bilir, maçları canlı yayınlanır. Lyon'u geleceğim için harika bir fırsat olarak görüyorum. Brezilya Milli Takımı'nı istiyorum, bu yüzden kendimi göstermem önemli. Benim için yeni bir rekabet olacak" ifadelerini kullandı.
"LYON'DA OLMAK BENİM İÇİN ONUR"
Lyon'daki Brezilyalı oyuncular gibi tarihe geçmek istediğini vurgulayan Sambacı, "Lyon'da olmaktan çok mutluyum. Burada birçok Brezilyalı tarih yazdı, ben de bu güzel hikayenin içinde olmak istedim. Juninho, Cris, Caçapa gibi sıradışı oyuncular vardı. Lyon'da olmak bir onur. Bu oyunculara yaklaşabilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Marcelo, kaptan olmak isteyip istemediği yönündeki bir soruyu da, "Kaptanı hocamız seçecek. Ben burada takıma yardım etmek için bulunuyorum. Pazuband olsa da, olmasa da bunu yapacağım" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
- Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
- Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
- Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
- İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar