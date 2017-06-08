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gigabyte, 7. nesil intel core i7 ile rekor kırdı: tam 7.5 ghz!

GİGABYTE, 7. NESİL İNTEL CORE İ7 İLE REKOR KIRDI: TAM 7.5 GHZ!

Intel ve AMD, CPU savaşlarında verdikleri amansız mücadeleye devam ederken, bir sonraki bilgisayarınızın her zamankinden daha hızlı olacağını garanti altına alıyorlar.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Gigabyte, 7. Nesil İntel Core İ7 İle Rekor Kırdı: Tam 7.5 Ghz!(9/10)8


Intel ve AMD, CPU savaşlarında verdikleri amansız mücadeleye devam ederken, bir sonraki bilgisayarınızın her zamankinden daha hızlı olacağını garanti altına alıyorlar.


Intel, AMD'nin oldukça rekabetçi ürünleri olan Ryzen CPU'larının kendi üst seviye işlemcilerine yönelik saldırgan bir tavırla üretildiğinin farkında olsa gerek. Şirket, üzerine düşen görevi yapıp X299 yonga seti ve Core-X serisi ile yükselen rekabete tepkisini gösteriyor.



PC'ler için bileşen üreticisi olan Gigabyte firması, bu yeni işlemcilerin ve yonga setlerinin tam olarak ne kadar iyi performans gösterdiğinden emin olmaya çalışıyor. Nitekim kendi ana kartları üzerine koyulacak parçaların kaliteli olması gerektiği düşüncesinde de son derece haklı.Bir şeyin ne kadar kaliteli olduğunu anlamak için tek bir yol vardır: Onun sınırlarını zorlamak. Yayımlanan bir rapora göre Intel, Core i7-7740K ile son hız rekoru kıran overclock işleminde de tam anlamıyla sınırlar zorlanmış.



Gigabyte'ın overclock uzmanlarından oluşan HiCookie ekibi, söz konusu sınırları test eden bir grup. Bu grup, Core i7-7740K'yi Gigabyte'ın X299-SOC ana kartında test etmeye koyuldu ve üst düzey soğutma tekniklerini kullandı:  -220 derecede sıvı helyum ile bir Corsair AX 1500i güç kaynağını bir araya getirdi. Ekip, ayrıca CPU testi için 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-4333MHz bellek kullandı ve 3DMark testleri için G.Skill Trident Z 3600C17 RAM ve çift GeForce GTX 1080 Ti ekran kartını teste dahil etti.



Sonuçlar ise fazlasıyla etkileyici gözüküyor: İlk olarak ekip, CPU'yu rekor hız olan 7.5 GHz'e yükseltmeyi başardı. 3DMark03'te 356.678 puan, 3DMark06'da tek GTX 1080 Ti ile 71.928 puan, 3DMark06'da ise iki GTX 1080 Ti kartı ile 71.176 puanları alarak puanlama rekoru kırıldı.



 



kaynak:webtekno



 








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