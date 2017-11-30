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Giresunspor Evinde Alanyaspor'u 4-2 Mağlup Etti

GİRESUNSPOR EVİNDE ALANYASPOR'U 4-2 MAĞLUP ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında TFF 1. Lig ekiplerinden A.Ç. Giresunspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 22:10
Puan Ver : Giresunspor Evinde Alanyaspor'u 4-2 Mağlup Etti(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında TFF 1. Lig ekiplerinden A.Ç. Giresunspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda A.Ç Giresunspor Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

GİRESUNSPOR OĞUZHAN İLE ÖNE GEÇTİ

10. dakikada Dale'nin hazırladığı pozisyonda Jones açıyı buldu ve sert vurdu. Kaleci Remy'nin müdahalesi yetersiz kaldı. Solda pozisyonu iyi takip eden Oğuzhan düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 1-0

MERT FARKI 2'YE ÇIKARDI

17. dakikada Jones'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Mert kaleciden sıyrıldıktan sonra topu soldan filelerle buluşturdu. 2-0

18. DAKİKADA GİRESUNSPOR DURUMU 3-0'A GETİRDİ

18. dakikada Mert'in sağ çizgiden pasında Lopes'in gelişine vuruşu ağlara gitti. 3-0

YUSUF SERDAR FARKI 2'YE İNDİRDİ

42. dakikada sağ kanattan Gassama'nın ortaladığı topa Giresunspor savunması müdahale edemedi. Topa iyi yükselen Yusuf Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fevzi'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-1

İLK YARININ SON DAKİKASINDA ALANYASPOR'U UMUTLANDIRAN GOL GELDİ

45. dakikada Lungu seri hareketlerle ceza sahasına girdi ve pasını geriye çıkardı. Taha gelişine düzgün vurarak devre biterken takımını umutlandırdı. 3-2

DALE UMUTLARI SÖNDÜRDÜ VE SKORU BELİRLEDİ

52. dakikada Jones'in pasında Alanyaspor savunması hata yaptı. Dale havadan gelen topu önce indirdi ardından kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 4-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip Giresunspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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