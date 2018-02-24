Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Giresunspor'da Yılmaz Vural depremi!

GİRESUNSPOR'DA YILMAZ VURAL DEPREMİ!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, üç maç sonra sürpriz bir şekilde istifa kararı aldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Giresunspor'da Yılmaz Vural Depremi!(7/10)3

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başına geçen Yılmaz Vural, yeni takımıyla başarılı sonuçlar alamayınca, sürpriz bir kararın altına imza attı.

Giresunspor ile üç lig maçına çıkan Yılmaz Vural, henüz takımıyla puan alamadı. Yılmaz Vural'ın ilk maçının ardından Giresunspor'da galibiyet için dualar okunup, kurban kesilmesine rağmen kötü gidişat sona ermedi.

"HOCAMIZLA KARŞILIKLI GÖRÜŞEREK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Son olarak geride bıraktığımız salı günü Elazığspor'a deplasmanda kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, ayrılık kararı aldı.

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevden ayrılma kararını doğruladı. Bozbağ, 65 yaşındaki teknik adam için "Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Giresunspor  Da  Yılmaz  Vural  Depremi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER