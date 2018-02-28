İzmir'de narkotik polisi durdurduğu panelvan tipi lüks araçta 350 kilo sentetki uyuşrutucu skunk ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, polis kamerasıyla kaydedilen operasyon anı ise film sahnelerini aratmadı.

POLİS, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışması kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu maddenin kente getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

350 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde yüklü panelvan aracın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda olduğu tespit edildi. Araç otoyol gişelerinden çıktığı anda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17 adet büyük boy siyah naylon poşet içerisinde 350 kilo skunk ele geçirildi.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SAVAŞIYORUZ, SAVAŞACAĞIZ"

Araçta yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. (37), M.Ç.A. (34) ve M.B.D. (30) tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Çağımızın en büyük iki belası birisi terör diğeri de uyuşturucu. Biz terörle olduğu kadar uyuşturucuyla da bütün gücümüzle savaşıyoruz ve savaşacağız. Tek bir gencimize uyuşturucu satılmayana kadar, bu sokaklarda, bu mücadele, bu savaş sonuna kadar devam edecektir. İzmir halkı rahat olsun. Biz sokaklarımızı uyuşturucu belasından temizlemeye kararlıyız. WhatsApp uyuşturucu ihbar hattımıza (0552 155 35 35) vatandaşlarımızdan gelecek olan ihbarlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada