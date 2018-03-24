Sertab Erener'in konserini izleyen İrem Derici, "Ders niteliğinde bir sahnesi var. Ben dahil birçok meslektaşım memleketi terk etmeli" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Uniq İstanbul'da Sertab Erener'in konserini izledi.

"BEN DAHİL BİRÇOK MESLEKTAŞIM..."

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Kimse çıkıp da 'benim sesim, şovum var, dans ediyorum, şarkı söylüyorum' demesin. Eve gidip hüngür hüngür ağlayacağım. Erener'i izledikten sonra gerçekten evde dikiş dikiyormuşum. Ders niteliğinde bir sahnesi var. Ben dahil birçok meslektaşım memleketi terk etmeli" dedi.

"ÖLÜM KORKUSU HERKESTE VAR"

Koluna kan grubu olan 0 Rh (+)'i dövme olarak yaptıran şarkıcı, "Bunu genelde motorcular yaptırır. Başlarına kötü bir şey geldiğinde, kimlikleri yoksa hemen kolundan baksınlar diye. Ölüm korkusu herkeste var. Ne olur ne olmaz diye yaptırdım" şeklinde konuştu.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Yeni bir albüm için hazırlık yaptığını da sözlerine ekleyen Derici, "İnşallah yeni parçalarımla bomba gibi bir işle geleceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada