Şehir, Deniz, Gökyüzü Ve Sis... İşte Ordu'da Muhteşem 4'lünün Dansı
Şenol Güneş Net Konuştu: Git Demedikleri Sürece Gitmem
Aykut Kocaman, Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Muhammed Salah'tan Jürgen Klopp'u Çıldırtan Hareket
Gizemli Komşudan Şaşırtan Not: 'koca Göğüslerini Görmek Zorunda Mıyız'
Erdoğan, Muharrem İnce'nin Talebine Yeşil Işık Yaktı!
Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti!
Ak Parti'li Vekil Canlı Yayında Trafik Teröründen Bahsederken Kaza Meydana Geldi
Fransa Açıkça Abd'ye Savaş Uyarısı Yaptı!
Beşiktaş Sahasında Kayserispor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Mario Balotelli'den Fransız Hakemlere Ağır Küfür!
İstanbul'da Yola Çıkacaklar Dikkat! Tüm Seferler İptal Edildi
Putin Gözünü Kararttı! 12 Yaşındaki Çocuğu Bile Kelepçelediler
Beyin Kanaması Geçiren Ferguson Yoğun Bakımda Kalmaya Devam Edecek
Evlenme Teklifini Reddeden Genç Kızı, Tecavüz Edip Ateşe Verdi
Korkunç Ölüm! Boğanın Altında Kalan Sporcu Feci Şekilde Can Verdi
3 Yavru Köpek, Vahşice Öldürülmüş Halde Bulundu!
Batman'da Film Gibi Dolandırıcılık! 13 Milyon Lira Toplayarak Ortadan Kayboldu
Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 16 Öğrenci Yaralandı
Fenerbahçe'nin Çılgın Projesi Resmen Açıklandı!

Gizemli komşudan şaşırtan not: 'Koca göğüslerini görmek zorunda mıyız'

GİZEMLİ KOMŞUDAN ŞAŞIRTAN NOT: 'KOCA GÖĞÜSLERİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIZ'

Komşularının genç çiftin kapısının önüne bıraktığı not ülkede gündem oldu. Çift, çıplakken perdelerini kapalı tutmalarını isteyen komşularına "bizi gözetlemeyi bırakın" şeklinde cevap verdi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Gizemli Komşudan Şaşırtan Not: 'koca Göğüslerini Görmek Zorunda Mıyız'(6/10)2

İngiltere'nin New Castle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Karin Stone ve kocası 34 yaşındaki Jay, kapılarının önünde buldukları not ile büyük bir şok yaşadı.

KAPILARINA NOT ASTILAR

Evlerine girerken buldukları notta, "Giyinirken ya da soyunurken jaluziyi kapatabilir misiniz, büyük göğüslerinizi ve küçük cinsel organınızı görmekten bıktık. Bu uygunsuz durumu şikayet edeceğiz. -Komşularınız" yazıyordu.

Bu durumda rahatsız olan çift hem şaşırdıklarını hem de kendilerini tehdit altında hissettiklerini söyledi.

"BİZİ GÖZETLEMEYİ BIRAKIN"

Bunun üzerine komşularına bir not ile cevap veren çift, "Pencerelerinizcen bizi gözetlemeyi bırakın" yazdı.

YAŞLI KOMŞU BAŞ ŞÜPHELİ

Kapımızı çalmış olsalardı üzgün olduğumuzu söyler özür dilerdik diyen Karin, bunun bu şekilde ifade edilmesini oldukça kaba bulduklarını söylüyor. Kocamı tanımlama şekilleri çok acımasızca diyen kadın, durumun aynı zamanda komik de olduğunu ve buna nasıl cüret ettiklerine inanamadığını da sözlerine ekliyor.

El yazısından notu yazanın yaşlı biri olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden çift, bu durum ile sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini söylüyor.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gizemli  Komşudan  Şaşırtan  Not    Koca  Göğüslerini  Görmek  Zorunda  Mıyız    
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER